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14.08.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag in Grün

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 59,90 EUR zu.

Vossloh
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Um 09:28 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 59,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 60,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 60,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 909 Stück.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 57,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 7,18 Prozent wieder erreichen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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