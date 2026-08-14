Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die Vossloh-Aktie um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel bei 59,80 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 60,00 EUR zu. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,50 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,85 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6'299 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 93,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 57,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,00 EUR ab. Mit Abgaben von 6,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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