Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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14.08.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Freitagmittag seitwärts
Die Aktie von Vossloh zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Vossloh-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 59,90 EUR.
Die Vossloh-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 59,90 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 60,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 59,50 EUR. Bei 59,85 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3'723 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 56,76 Prozent zulegen. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 6,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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