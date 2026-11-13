Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Freitagvormittag südwärts

Um 09:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 49,20 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 49,04 EUR. Mit einem Wert von 49,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1'928 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 43,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2026 bei 47,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 4,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 376.70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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