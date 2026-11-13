Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag billiger

Die Vossloh-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,92 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 7'679 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2026 auf bis zu 86,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 43,45 Prozent niedriger. Am 14.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,84 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,30 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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