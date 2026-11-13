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13.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 49,26 EUR nach.
Um 12:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 49,26 EUR. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 49,00 EUR ein. Bei 49,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 5'217 Vossloh-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 75,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,04 EUR am 14.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 4,51 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Vossloh liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 376.70 Mio. EUR gegenüber 325.90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vossloh-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.03.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,30 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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