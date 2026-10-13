Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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13.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh fällt am Dienstagvormittag
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,6 Prozent auf 48,76 EUR.
Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 48,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 48,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,05 EUR. Bisher wurden heute 10'504 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 82,32 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,53 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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