Vossloh Aktie News: Vossloh fällt am Dienstagvormittag

Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 48,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 48,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,05 EUR. Bisher wurden heute 10'504 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 82,32 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,53 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten