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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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13.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag im Ausverkauf

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag im Ausverkauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Minus bei 47,82 EUR.

Vossloh
44.06 CHF -7.11%
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Die Vossloh-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,4 Prozent auf 47,82 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,64 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 99'290 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 88,90 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,91 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2026 bei 47,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 0,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,45 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
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