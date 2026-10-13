Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Dienstagmittag nach

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 4,3 Prozent auf 48,92 EUR nach. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 48,14 EUR. Bei 51,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 63'176 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,14 EUR ab. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 1,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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