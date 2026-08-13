Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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13.08.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 59,65 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 59,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 59,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 280 Vossloh-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Gewinne von 58,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.60 Mio. EUR – ein Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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