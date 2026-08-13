Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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13.08.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 59,45 EUR.
Die Vossloh-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 59,45 EUR. Bei 60,00 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 59,25 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 59,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13'819 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 94,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 36,96 Prozent niedriger. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 6,48 Prozent Luft nach unten.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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