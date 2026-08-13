Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vossloh-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 59,35 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 59,85 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,30 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 59,75 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3'087 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 93,90 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,21 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,64 Prozent Luft nach unten.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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