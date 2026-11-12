Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 49,36 EUR nach. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 49,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24'959 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,24 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 4,70 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Am 22.10.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 376.70 Mio. EUR gegenüber 325.90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,30 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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