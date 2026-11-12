Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag höher

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 50,60 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 18'029 Stück.

Am 04.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 70,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 7,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 376.70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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