Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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12.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 50,20 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 50,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 51,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,00 EUR. Zuletzt wechselten 1'288 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,30 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 1,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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