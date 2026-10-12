Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 50,65 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,50 EUR zu. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 19'281 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 49,34 EUR. Abschläge von 2,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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