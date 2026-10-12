Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 50,05 EUR zu. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'230 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,42 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 49,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 1,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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