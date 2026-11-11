Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 51,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 52,00 EUR. Bei 51,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 596 Vossloh-Aktien.

Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,04 EUR am 14.10.2026. Mit einem Kursverlust von 9,45 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Vossloh gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 376.70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 325.90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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