Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 49,88 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,84 EUR nach. Bei 51,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 16'183 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 73,42 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 6,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 376.70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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