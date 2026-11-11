Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 50,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 50,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8'607 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,50 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2026. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 72,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2026 auf bis zu 47,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,11 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 376.70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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