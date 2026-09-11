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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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11.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kursplus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Vossloh
54.81 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 58,80 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 58,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 58,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 175 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 5,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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