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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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11.09.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag tiefer

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 57,85 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 57,85 EUR. Bei 57,85 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 58,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10'127 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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14.07.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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