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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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11.09.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh verzeichnet am Mittag Verluste

Vossloh Aktie News: Vossloh verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 58,00 EUR.

Vossloh
54.69 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 58,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 57,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'093 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 62,59 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 EUR je Aktie generiert. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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