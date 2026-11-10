Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 52,20 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 52,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'272 Vossloh-Aktien.

Bei einem Wert von 86,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 65,71 Prozent zulegen. Am 14.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Vossloh liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 376.70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325.90 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 18.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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