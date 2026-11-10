Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Vossloh legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 51,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 52,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'535 Vossloh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,47 Prozent. Am 14.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 8,93 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Am 22.10.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 376.70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 325.90 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 18.03.2027 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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