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10.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 52,25 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 52,25 EUR zu. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,40 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 3'106 Aktien.
Bei einem Wert von 86,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2026). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 39,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2026 auf bis zu 47,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 9,59 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.70 Mio. EUR – ein Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vossloh-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.03.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,30 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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