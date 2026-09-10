Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 59,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 59,05 EUR. Bei 60,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'379 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,09 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,79 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395.60 Mio. EUR gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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