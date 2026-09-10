Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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10.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 59,85 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 59,85 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,35 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,70 EUR. Bisher wurden heute 11'368 Vossloh-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 57,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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