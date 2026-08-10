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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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10.08.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roten Vorzeichen

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,70 EUR.

Vossloh
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 57,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 57,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 824 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,60 EUR am 14.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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