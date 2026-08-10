Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 56,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 56,65 EUR. Bei 58,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'202 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,88 Prozent. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 2,20 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395.60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331.50 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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