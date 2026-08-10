Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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10.08.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 57,25 EUR ab.
Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 57,25 EUR nach. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,10 EUR ab. Bei 58,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5'893 Vossloh-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 39,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 2,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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