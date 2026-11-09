Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 49,76 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,58 EUR nach. Bei 50,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2026 bei 86,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2026 auf bis zu 47,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 325.90 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 376.70 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,30 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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