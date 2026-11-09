Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 50,70 EUR zu. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,35 EUR. Zuletzt wechselten 10'456 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 86,50 EUR markierte der Titel am 04.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 70,61 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 7,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 22.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 376.70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 325.90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Vossloh am 18.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,30 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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