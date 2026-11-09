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09.11.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 50,30 EUR nach oben.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 50,30 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,35 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 2'680 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2026 auf bis zu 86,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,97 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 47,04 EUR fiel das Papier am 14.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 6,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 22.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 376.70 Mio. EUR gegenüber 325.90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 18.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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