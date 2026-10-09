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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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09.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag freundlich

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag freundlich

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 49,76 EUR.

Vossloh
46.92 CHF 2.07%
Kaufen Verkaufen

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 49,76 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 49,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,50 EUR. Zuletzt wechselten 237 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 89,90 EUR. 80,67 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 0,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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