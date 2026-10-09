Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag freundlich

Die Vossloh-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 50,05 EUR. Bei 50,70 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13'421 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 89,90 EUR. Gewinne von 79,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 49,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 1,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.60 Mio. EUR im Vergleich zu 331.50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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