Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 50,50 EUR zu. Bei 50,75 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 49,28 EUR. Bisher wurden heute 3'179 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 43,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 49,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,50 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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