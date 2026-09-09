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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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09.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vossloh

Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vossloh

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 60,80 EUR.

Vossloh
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Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 60,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 60,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 558 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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