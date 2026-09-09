Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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09.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 60,70 EUR abwärts.
Die Vossloh-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 60,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 60,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'040 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 35,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,15 EUR aus. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 395.60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umgesetzt.
Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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