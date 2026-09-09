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09.09.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Vossloh Aktie News: Vossloh verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Der Vossloh-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 60,55 EUR.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 60,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,55 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 1'265 Stück.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 35,52 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,00 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 8,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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