Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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08.10.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Vossloh
Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 49,82 EUR.
Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 49,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 49,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Bisher wurden heute 3'351 Vossloh-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,45 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (49,76 EUR). Mit Abgaben von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2025 mit 1,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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