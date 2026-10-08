Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 49,82 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,20 EUR. Zuletzt wechselten 19'656 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 44,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,44 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je Vossloh-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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