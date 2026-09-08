Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Vormittag ausgebremst

Die Vossloh-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 59,65 EUR. Bei 59,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 59,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 522 Stück.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. 58,09 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 55,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,79 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.60 Mio. EUR im Vergleich zu 331.50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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