Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’052 -1.6%  SPI 19’832 -1.2%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’838 -0.7%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’364.6300 -0.6%  Gold 4’395 -0.2%  Bitcoin 63’521 -0.8%  Dollar 0.8 0.2%  Öl 99.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren verloren
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
Suche...

Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Vormittag ausgebremst

Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 59,65 EUR.

Vossloh
56.23 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die Vossloh-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 59,65 EUR. Bei 59,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 59,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 522 Stück.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR an. 58,09 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2026 Kursverluste bis auf 55,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,79 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.60 Mio. EUR im Vergleich zu 331.50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein

SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten


Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vossloh AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten