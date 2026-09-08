Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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08.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 60,95 EUR zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 60,95 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,15 EUR an. Bei 59,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 9'985 Vossloh-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 9,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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