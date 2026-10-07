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07.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vossloh

Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vossloh

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 51,75 EUR.

Vossloh
47.92 CHF -0.81%
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Um 09:28 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 51,75 EUR ab. In der Spitze büsste die Vossloh-Aktie bis auf 51,50 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 51,70 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'628 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,90 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 73,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 50,35 EUR. Mit Abgaben von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research
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