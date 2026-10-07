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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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07.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Nachmittag ins Minus

Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 50,25 EUR ab.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 50,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 50,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 29'782 Stück.

Bei einem Wert von 89,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 78,91 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
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