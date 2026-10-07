Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 51,10 EUR ab. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,10 EUR ab. Bei 51,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 19'572 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,93 Prozent. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,47 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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