Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 60,35 EUR zeigte sich die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,45 EUR zu. Bei 59,95 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 59,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 940 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 36,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 7,87 Prozent wieder erreichen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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