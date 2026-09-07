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07.09.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagnachmittag südwärts

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 59,70 EUR ab.

Vossloh
55.90 CHF -0.67%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 59,70 EUR ab. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 59,20 EUR. Bei 60,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'368 Vossloh-Aktien.

Bei 93,90 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 57,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 56,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 331.50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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