Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Freitagvormittag zu

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 57,90 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,95 EUR an. Bei 57,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 751 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,60 EUR am 14.07.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 4,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Am 23.07.2026 lud Vossloh zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 395.60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 331.50 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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